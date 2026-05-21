Почти 200 новых фонарей установили на проспекте Художников в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга на участке протяженностью три километра обновили систему уличного освещения. В жилом квартале вдоль проспекта Художников специалисты «Ленсвета» заменили натриевые фонари на светодиодные. Об этом написал «Петроград» .

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с начала 2023 года здесь было установлено 191 новое осветительное устройство. Большинство фонарей излучают теплый свет с температурой в 3 тысячи кельвинов, однако вблизи пешеходных переходов смонтированы светильники с более холодным свечением (5 тысяч кельвинов). Это помогает водителям заблаговременно замечать пешеходов.

При модернизации освещения активно применяется отечественное оборудование с экономичной мощностью 200 ватт. Благодаря таким мерам, доля светодиодного освещения в Санкт-Петербурге превысила 70%, и более чем в половине случаев оно используется в Выборгском районе. За период с 2024 года в районе было заменено около 4200 фонарей.