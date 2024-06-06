Почти 180 новых соцобъектов появятся в Новосибирской области к 2027 году
В Новосибирской области в ближайшие три года появятся 179 новых соцобъектов. Об этом сообщил infox.ru со ссылкой на министра строительства Алексея Колмакова региона.
На строительство социальных объектов, которые будут возводить с 2024 до 2026 года, выделят более 53 миллиардов рублей. На них построят школы, детский сады, поликлиники и культурные учреждения.
Колмаков отметил, что шесть школ откроют уже в этом году. Благодаря этому еще 3,5 тысячи учеников смогут получить там образование.
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