Почти 180 новых соцобъектов появятся в Новосибирской области к 2027 году

В Новосибирской области в ближайшие три года появятся 179 новых соцобъектов. Об этом сообщил infox.ru со ссылкой на министра строительства Алексея Колмакова региона.

На строительство социальных объектов, которые будут возводить с 2024 до 2026 года, выделят более 53 миллиардов рублей. На них построят школы, детский сады, поликлиники и культурные учреждения.

Колмаков отметил, что шесть школ откроют уже в этом году. Благодаря этому еще 3,5 тысячи учеников смогут получить там образование.