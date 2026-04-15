Почти 100 студентов приняли участие в региональном этапе чемпионата высоких технологий в Пензенской области

В Пензенской области подвели итоги регионального этапа чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходило на базе Пензенского колледжа транспортных технологий и Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, сообщило ИА «ПензаПресс» .

Около 100 студентов приняли участие в отборочном этапе чемпионата. Площадки были задействованы для опережающей подготовки специалистов по запросу транспортной отрасли.

Работодатели, выступающие партнерами чемпионата, предоставили участникам современное оборудование и расходные материалы, а также предложили места стажировок для победителей и призеров.

Первый заместитель министра образования Пензенской области Михаил Денисов отметил, что чемпионат высоких технологий — это инвестиция в будущее страны.

Победителем регионального этапа в компетенции «Специалист по контролю качества транспортных логистических процессов» стала Анна Иванова, второе место занял Роман Титин, третье — Полина Трушина. В компетенции «Производство и обслуживание бортового технического радиоэлектронного комплекса летательного аппарата» первое место занял Герман Духленков, второе — Алена Кудряшова, третье — Владимир Фролов.

Победители и призеры регионального этапа награждены дипломами и ценными подарками. Участники, занявшие первые места, отправятся на итоговый межрегиональный этап, по итогам которого лучшие студенты отправятся на национальный финал в Великом Новгороде. Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».