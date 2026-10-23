Почти 100 петербургских фонтанов отключат 24 октября

В Петербурге 24 октября отключат почти 100 фонтанов, включая три фонтанных комплекса, на зимнюю консервацию. Об этом сообщил «Водоканал», пишет «Мойка78» .

Дольше всех будут работать фонтаны в ГМЗ «Петергоф»: они продолжат работу до 4 ноября, уточнили в музее-заповеднике.

С 1 ноября Летний сад перейдет на сокращенный график — с 10:00 до 18:00, а Михайловский сад с 1 октября по 28 февраля будет открыт ежедневно с 10:00 до 20:00 до конца октября. Оба сада закрыты для посещения по вторникам из-за плановых работ.

В ГМЗ «Петергоф» все основные парки (Нижний, Верхний, Александрия, Ораниенбаум) теперь закрываются в 18:00, вход в некоторые из них прекращается за 15–45 минут до закрытия. До весны закрылись Гроты Большого каскада, павильон «Эрмитаж», Готическая капелла и Фельдъегерский домик.

В ГМЗ «Царское Село» вход в Екатерининский парк стал бесплатным на осенне-зимний период, дворцы и павильоны продолжают работать по своему графику.