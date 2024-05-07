Почти 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью появилось в Петербурге | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:31 Почти 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью появилось в Петербурге

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В Петербурге в 2024 году создали 9336 рабочих мест, подходящих для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Количество мест для работы для инвалидов в Северной столице в этом году выросло на 83%. При этом выбор профессий достаточно разнообразный.

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В частности, соискатели с ограниченными способностями могут устроиться курьерами, страховыми агентами, операторами колл-центра, специалистами по взысканию задолженности. Самая высокая зарплата с этих сферах достигает 72 тысяч рублей.

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