«Почта России» выставила курортный комплекс в Подмосковье на торги
«Почта России» продает курортный комплекс в Одинцовском округе Подмосковья. Начальная цена имущественного комплекса площадью 12,2 тысячи квадратных метров составляет 802 миллиона рублей, сообщает РИА Недвижимость.
В лот входят 54 здания и сооружения на земельном участке площадью 18,8 гектара. Среди объектов — административный и спальный корпуса, столовая, клуб, склады, бассейн и дома для персонала.
Новый владелец сможет использовать территорию для создания экоотеля, глэмпинга или агрофермы.
Российский аукционный дом проведет торги 23 октября.