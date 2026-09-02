Почетный работник сферы образования Санатовская назвала рациональной покупку школьных принадлежностей после Дня знаний
Почетный работник сферы образования России и исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что многие родители откладывают покупку школьных принадлежностей после Дня знаний. Это связано с тем, что магазины снижают цены на такие товары после начала учебного года.
Санатовская отметила, что такой подход позволяет сэкономить семейный бюджет и при этом обеспечить ребенка всем необходимым. По ее словам, дети не используют все школьные принадлежности сразу, поэтому такой подход является рациональным и удобным.