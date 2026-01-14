Почетный президент ОКР Тягачев заявил, что риски схода лавин на горнолыжных курортах Сочи нельзя полностью исключить

Специальные службы следят за лавиноопасностью на российских горнолыжных курортах, включая Сочи. Город зарекомендовал себя как один из лучших горнолыжных курортов мира после проведения Олимпийских игр на высоком уровне. Это отметил почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев в разговоре с ИА НСН .

Тем не менее, эксперт добавил, что полностью исключить риск схода лавин невозможно.

«Все делается для того, чтобы лавины сходили не в то время, когда катаются люди. Но застраховать от этого на сто процентов не может никто», — подчеркнул Тягачев.

Второй тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев добавил, что в случае опасности схода лавины трассы в Сочи закрывают.