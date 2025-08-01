Почем убийство краснокнижного козла? Россиянин отстегнул за это $100 тыс. в Узбекистане

В Узбекистане гражданин России заплатил 100 тысяч долларов за разрешение поохотиться на внесенного в Красную книгу винторогового козла — мархура. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии республики.

В ведомстве отметили, что квоты на отлов диких животных устанавливаются каждый год, а разрешение на отстрел дают исключительно на вышедших из репродуктивного возраста возрастных самцов.

«Разрешение на охоту на мархура выдали в установленном порядке в 2024 году за сумму в размере 100 тысяч долларов. Средства направляются на охрану природы и эффективную борьбу с браконьерством», — заявили в министерстве.

В Минэкологии напомнили, что такая же практика действует в зарубежных странах. Например, охота по лицензии в Намибии приносит доход около трех миллионов долларов ежегодно.

Ранее американская охотница убила редкого жирафа и похвасталась добычей в соцсетях.