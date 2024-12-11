Почем посадка без очереди? В Домодедово придумали услугу для опаздывающих пассажиров

Аэропорт Домодедово разработал новую услугу. За 7,5 тысячи рублей сотрудник может встретить с табличкой на входе в терминал исопроводить опаздывающего пассажира по кратчайшему маршруту на посадку. Будет ли это пользоваться спросом и кто будет пользоваться этой услугой, рассказал 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По словам специалиста, такая услуга в аэропортах уже существует — для детей, путешествующих без родителей, и людей с ограниченными возможностями.

Современные аэропорты, продолжил он, уже превратились в грандиозные хабы с большими расстояниями между зонами, поэтому можно предположить, что сервис будет пользоваться спросом.

Его целевой аудиторией могут стать, например, транзитные пассажиры или занятые люди, приезжающие в аэропорт ближе к вылету, считает эксперт.

«В этой ситуации есть определенные риски, особенно в пиковые часы, когда большое скопление пассажиров на проверке багажа, досмотре, регистрации», — объяснил он.

Во многих аэропортах существует VIP-сопровождение, указал Горин, и этот сервис пользуется большим спросом. К тому же такая услуга пригодится в новогодние праздники, когда пассажиропоток увеличится.

«Поэтому я думаю, что Домодедово здесь немножко опережает [конкурентов]. И, наверное, это хороший пример для других аэропортов, не будем называть их, потому что в период повышенного спроса очереди могут быть существенные. Не случайно мы рекомендуем в период праздников приезжать в аэропорт за три, а не за два часа до вылета», — заявил собеседник 360.ru.