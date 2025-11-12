Победившая в конкурсе «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла от пневмонии

В Чувашии скончалась победительница йошкар-олинского конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова. Девушке было 29 лет, сообщили в Марийском колледже культуры и искусств имени И. С. Палантая.

«Колледж <… > с прискорбием сообщает о скоропостижном уходе из жизни одной из ярких выпускниц последнего десятилетия — Юлии Рыбаковой (выпуск 2016 года)», — указали в публикации на странице учебного заведения во «ВКонтакте».

По имеющимся данным, причиной смерти девушки стали осложнения, вызванные пневмонией. Прощание с ней состоялось 10 ноября.

Юлия Рыбакова родилась в Санчурском районе Кировской области. В Марий Эл окончила колледж искусств с отличием, обучалась по специальности «Сольное и хоровое народное пение», была стипендиатом мэра Йошкар-Олы, победила в городском конкурсе «Русская красавица», и становилась лауреатом многих конкурсов народной песни.

После колледжа Рыбакова поступила в Чувашский институт культуры и искусств, осталась работать в республике, состояла в молодежном совете при чувашском Минкультуры. Она также была амбассадором арт-кластера «Таврида» и успешно реализовывала проекты для детей с ОВЗ как сотрудник ДК Тракторостроителей.