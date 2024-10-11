Сегодня 13:34 Победительниц премии «Талантливая женщина в современной индустрии» определили в Москве 0 0 0 Фото: Мария Ахметзянова Общество

10 октября Центральное деловое пространство принимало четвертую премию WIM Industries — одну из масштабных женских премий. В этом году было подано рекордное количество заявок от представительниц добывающей, металлургической, химической и нефтегазовой отраслей. Из 630 заявокпутевку в финал получили 150 участниц из 64 компаний.

По словам директора АНО «Женщины в современной индустрии» Камилы Жалиловой, в этом году ассоциация расширила свои горизонты и провела ребрендинг. «Привлекая женщин, мы показываем в том числе и молодежи, что есть огромное количество возможностей, ты можешь развиваться, зарабатывать хорошие деньги. Современные компании создают комфортные условия рабочих мест. Девушкам можно и нужно развиваться и работать в тех отраслях, которые раньше считались только мужскими. Премия тому пример — мы все видим, какие наши женщины красивые и талантливые в любых сферах», — подчеркнула Камила Жалилова.

Фото: Мария Ахметзянова

Сегодня бизнес уделяет особое внимание женскому труду, обеспечивая достойные условия для каждого. В «Норникеле» работает более 25 тысяч женщин на разных специальностях. Компания активно поддерживает премию WIM Industries с момента её основания. «Мы считаем, что в последние годы, когда все наши коллеги по цеху, другие компании, испытывают острый дефицит профессиональных кадров, инженеров, мы думаем, что прежние представления о том, что инженер-горняк, маркшейдер, обогатитель и так далее, это обязательно мужчина, безусловно, ушли в прошлое, потому что наше современное производство сегодня делает этот труд не таким тяжелым физически, не таким опасным, как это было когда-то, не таким вредным, как это было, опять же, когда-то. Поэтому женщины могут смело делать свою карьеру и быть успешными в тех сферах, в тех профессиях, которые когда-то считались исключительно мужскими. И тайна наш замысел состоит в том, чтобы женщины составили достойную конкуренцию мужчинам в этих сферах», — сказала старший Вице-Президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Фото: Мария Ахметзянова

Решением экспертного жюри, в состав которого вошли учредители, спонсоры и представители различных компаний, были определены лучшие из лучших. В этом году звания самой талантливой женщины в современной индустрии в разных номинацияхудостоены 64 участницы. Виктория Садовникова одержала победу в номинации«Наставник года», Людмила Бразюлис — «Вдохновленная производством», а Марина Будылина получила награду за лучший социальный/волонтерский проект. Ещё 11 сотрудниц «Норникеля» были удостоены дипломов в номинации «Выбор жюри».

Фото: Мария Ахметзянова

На предыдущих этапах женщины присылали анкеты о своих достижениях, эссе о себе, а также рекомендательные письма от руководителей и коллег. Для многих участие в премии и попадание в финал стало приятной неожиданностью. «Премия такого уровня для меня это что-то новое и приятное: знакомство с таким количеством женщин, великолепные мастер-классы. Ну и окружение, опека, как организаторов конкурса и компании „Норникель“ — это очень приятно и повышает чувство, что в тебе заинтересованы как в участнике и работнике», — подчеркнула победительница премии в номинации «Наставник года» Виктория Садовникова, «Норникель». Все участницы получили незабываемые эмоции, а главное — веру в себя! «Компания прекрасно всё организовала и предусмотрела для нас. Иногда нам кажется, что наши достижения не так значимы. Кажется, что это обычная жизнь, и она не может никого вдохновить. А на самом деле надо уметь оценивать свои даже маленькие шаги достаточно высоко. И не стесняться заявлять о себе», — отметила призер премии в номинации «Выбор жюри» Марина Кайгородова, «Норникель».

Поездка в Москву и участие в финальной премии — настоящий подарок, — признаются участницы. Накануне премии финалистки конкурса приняли участие в закрытом бизнес-форуме о карьерной мотивации, спикерами которого стали лучшие эксперты. Отметим, ассоциация «WIN Industries» — некоммерческая организация, которая способствует продвижению и профессиональному развитию женщин в горнодобывающей, металлургической, нефтехимической, обрабатывающей и других смежных отраслях.