«Победителями стали 100 проектов». Чернышенко рассказал о грантах для молодежи из Донбасса

Вице-премьер Чернышенко: молодежь из Донбасса получает гранты для соцпроектов

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Для молодежи из новых регионов России создают все условия профессиональной и личностной самореализации. Об этом в беседе с kp.ru сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В программах Росмолодежи активное участие принимают подростки из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2023 году на грантовые конкурсы от ребят из новых регионов поступило более тысячи заявок.

«Победителями стали 100 проектов, которые получили гранты на сумму более 51 миллиона рублей», — отметил Чернышенко.

Более 260 представителей новых регионов посетили Всемирный фестиваль молодежи — 2024, который состоялся на федеральной территории «Сириус».

Кроме того, на новых территориях работают отделения Общества «Знание». Чернышенко назвал его одним из ведущих институтов молодежной политики.

Ранее команда президентской платформы «Россия — страна возможностей» запустила масштабный медиаконкурс для начинающих блогеров и корреспондентов из новых регионов.

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