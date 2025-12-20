Победителей викторины «Роснефти» об Арктике наградили в Москве
В Москве состоялось награждение победителей викторины «Роснефти», прошедшей на одной из ведущих радиостанций. Победителям вручили символ компании — белого мягкого медведя, шапки, перчатки и другие подарки.
Участники викторины в прямом эфире отвечали на вопросы ведущих. Все они были связаны с Арктикой.
«Я всегда за рулем, развожу сыновей по мероприятиям, школам, тренировкам. И, включив свое любимое радио, я услышала игру. Не сомневалась, что мне нужно позвонить, потому что я постоянно нахожусь в движении. Я дозвонилась! И выиграла игру!» — рассказала о впечатлениях Галина, одна из победительниц.
Награждение проходило на Манежной площади. Там расположился новогодний парк компании, где можно узнать больше об Арктике. Посетителей ждут различные активности: фото с белым медведем, поездка на реактивных санях, прогулка по волшебной арке и красивая елка.