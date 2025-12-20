Победителей викторины «Роснефти» об Арктике наградили в Москве

В Москве состоялось награждение победителей викторины «Роснефти», прошедшей на одной из ведущих радиостанций. Победителям вручили символ компании — белого мягкого медведя, шапки, перчатки и другие подарки.

Участники викторины в прямом эфире отвечали на вопросы ведущих. Все они были связаны с Арктикой.

«Я всегда за рулем, развожу сыновей по мероприятиям, школам, тренировкам. И, включив свое любимое радио, я услышала игру. Не сомневалась, что мне нужно позвонить, потому что я постоянно нахожусь в движении. Я дозвонилась! И выиграла игру!» — рассказала о впечатлениях Галина, одна из победительниц.