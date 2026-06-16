Победителей конкурса «Лидеры России» наградили в Москве

Ежегодный конкурс управленцев «Лидеры России» впервые прошел в командном формате. Между собой соревновались не отдельные участники, а объединившиеся в группы. Победителями финала стали 60 команд, показавшие способность работать в альянсе, распределять ответственность между собой и предлагать решения отдельных задач.

Победителей финала поздравил первый заместитель руководителя администрации президента и председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что все они получили право на участие в суперфинале конкурса, который пройдет этой осенью.

«Мир меняется, и в одиночку в нем ничего не добьешься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, — сделать конкурс не личностей, а команд», — заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что общее число финалистов стало рекордным и составило 1400 человек, разделенных на 280 команд, которые соревновались в четырех разных категориях: «Государственные управленческие команды», «Управленческие команды корпораций», «Управленческие команды организаций», «Сборные управленческие команды». В каждой из них определили по 15 победителей.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что шестой сезон конкурса позволил по-новому оценить управленческий потенциал участников.

«Главный вывод этого сезона: побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто вместе с командой находит лучшее решение. Россия сильна командами. И финалисты шестого сезона — лучшее доказательство»», — отметил он.

Победители финала получили право пройти обучение по специальной образовательной программе, разработанной РАНХиГС с Мастерской управления «Сенеж». Конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 года. Более 700 участников, прошедших испытания, получили назначения на высокие должности.