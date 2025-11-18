Победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС» наградят в Москве 26 ноября

Всероссийский конкурс «Я служу в ВКС» завершился. Церемония награждения победителей пройдет 26 ноября в Москве.

Конкурс пройдет при организации Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Минобороны. В нем примут участие военнослужащие, а также гражданский персонал учреждения. Всего прислали более 1,5 тысячи работ из 30 регионов страны.

«Каждый год фотографии удивляют своей искренностью, композицией и креативным подходом к съемке. Они никого не оставляют равнодушным: ни взрослых, ни детей. Участникам конкурса желаю продолжать творить, создавать уникальные работы», — сказал председатель жюри генерал-майор Владимир Байкин.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 26 ноября в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Почетными гостями станут деятели культуры и представители армии.

Лучшие работы можно будет увидеть на выставках офицерского клуба по всей России.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.