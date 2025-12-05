Победителей чемпионата «Профессионалы» наградили в Петербурге

Финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» завершился в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 36,5 тысячи учащихся, среди которых были представители 41 страны.

Чемпионат «Профессионалы» проводят по инициативе Минпросвещения в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Он приурочен он к 85-летию системы среднего профессионального образования в России.

Юные кондитеры и косметологи впервые боролись за звание лучших в самом масштабном в стране конкурсе по профессиональному мастерству.

«Сложно назвать систему среднего профессионального образования средней. Оно никакое не среднее, это наше будущее. Это те прорывные технологии, профессии, которые нужны государству и экономике», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В финале чемпионата «Профессионалы», в котором соревновались 287 конкурсантов, были представлены такие компетенции, как «Креативная индустрия», «Образование», «Сервис», «Производство», «Инженерные технологии» и другие.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам с приветственным посланием, которое зачитал министр просвещения.

«Уверен, что участие в чемпионате, получение знаний и опыт откроют для вас новые возможности для профессионального роста. Особые слова благодарности вашим наставникам, которые щедро делятся с вами секретами мастерства и поддерживают во всех начинаниях», — отметил президент.

Итоговые состязания конкурса впервые проходили в трех городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Калуге.

Торжественная церемония награждения прошла в КВЦ «Экспофорум» в Петербурге. Победители и их наставники получили денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей.