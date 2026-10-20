Победитель конкурса «Лучший папа» Виктор Жак рассказал о воспитании четверых детей

Председатель Совета отцов православной гимназии святых Кирилла и Мефодия в Нижнем Новгороде Виктор Жак победил во Всероссийском конкурсе «Лучший папа» в номинации «Отцы — социальная активность, волонтерство». Об этом он рассказал в интервью pravda-nn.ru .

Виктор вместе с женой Светланой воспитывает четверых детей: 13-летнюю Алису, 9-летнего Георгия, 5-летнего Дмитрия и 8-месячную Викторию.

«Быть включенным отцом — это не про подвиг. Это про каждодневный выбор. Встать ночью к малышу, чтобы дать жене поспать. Пойти с детьми на субботник в гимназии. Сесть и разобраться вместе с сыном в его исследовательской работе о книге прабабушки. Или просто выслушать дочку, когда ей грустно. Это и есть отцовство — быть рядом, когда нужно, и не мешать, когда они учатся сами», — считает Виктор.

По его словам, волонтерство занимает основу его жизни. Сначала это была помощь школе, где учатся дети: почистить снег, покрасить стены, выйти на субботник. Потом — Совет отцов гимназии, где вместе с другими папами он стал придумывать и проводить мероприятия для детей и родителей. Так родились интеллектуальные игры, поездки по колокольням Нижнего Новгорода, украшение клумб у храма.