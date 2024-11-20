Pnz.ru: для оформления квартиры, где никто не живет, необходимо запросить сведения из ЕГРН

Для оформления квартиры, в который никто не проживает, первое, что нужно сделать, это найти объект на публичной кадастровой карте. Также можно запросить сведения, содержащиеся в ЕГРН, написал сайт Pnz.ru .

Издание «ФедералПресс» уточнило, что речь идет о бесхозной недвижимости, которая чаще всего встречается в сельской местности или в малонаселенных районах. По российскому законодательству бесхозяйной считается вещь, у которой нет владельца или он неизвестен.

Если найти владельца не получилось, можно оформить недвижимость через суд или аукцион. Специалисты также советуют воспользоваться статьей 234 ГК РФ «Приобретательная давность».