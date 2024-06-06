ПМЭФ-2024 откроет двери для более 100 иностранных молодых лидеров

В ПМЭФ в 2024 году будут участвовать представители международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. Поддержку по этому направлению оказал фонд «Росконгресс».

«Форум гостеприимно открывает свои двери уже шестой год подряд для представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership», — сказал советник президента России Антон Кобяков.

Он отметил, что участие в мероприятиях фонда «Росконгресс» в течение года принимают молодые представители более 130 стран. В 2024 году традиционное взаимодействие с президентской программой «Новое поколение», которую реализует Россотрудничество и партнеры, стало еще более активным.

«Рассчитываем, что представители сообщества FFL станут активными участниками дискуссий, получат возможность представить свои проекты руководителям российских регионов, крупнейших компаний из разных секторов экономики, а также получат незабываемый опыт участия в крупнейшем международном многостороннем мероприятии, проводимом с личным участием президента Владимира Путина», — добавил Кобяков.

В рамках деловой программы запланировали множество стратегических и экспертных сессий, демонстрационных площадок и встреч высокого уровня. Ключевыми темами станут вопросы гармоничного развития и роли молодежи России и всех стран мира в построении многополярного мира в современных реалиях и роли инновационных решений и культурных ценностей в этом процессе.

Собравшиеся также обсудят устойчивое и равноправное цифровое сотрудничество и укрепление технологического суверенитета, поговорят о повышении важности развития народной дипломатии и определения профессиональных компетенций будущего.

Участники мероприятий будут говорить и о научных и студенческих обменах, культурно-гуманитарных инициативах и содействии реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 года.