Пловец Жарков отметил, что соревноваться с сильными соперниками на Кубке мира по зимнему плаванию было интересно

Российские спортсмены триумфально завершили этап Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. В беседе с Zvezdanews прилетевшие на родину пловцы поделились эмоциями от своего выступления и результатов.

В общей сложности россияне завоевали 15 золотых наград. Из них пять взял Алексей Жарков. Спортсмен поделился, что все соперники хорошо подготовлены, поэтому соревноваться с ними было интересно. Рассказал: когда он доплыл дистанцию, то не увидел время на табло и подумал, что рекорд не получился.

«Когда я доплыл дистанцию, то не увидел время на табло, потому что оно показывает только один результат. Когда коснулся бортика, там уже высветилось время второго соперника. Я расстроился, решив, что рекорд не получился. Но потом объявили результат, и эмоции, которые были немного затухшими из-за ожидания неудачи, сменились радостью. В любом случае настроение поднялось».

Матвей Овсейчук подчеркнул, что защищать родину под флагом и гимном РФ — это непередаваемые эмоции, вызывающие гордость за нашу страну. Сейчас спортсмены готовятся к Чемпионату мира в Румынии, который пройдет в январе 2027 года.