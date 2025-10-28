Пловец Лифинцев высказал мнение о неожиданном успехе молодых россиян в различных видах спорта

Двукратный чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев высказал мнение о неожиданном успехе молодых россиян в различных видах спорта. В интервью KP.RU он отметил, что появление таких талантливых спортсменов, как Батраков в футболе, Демин в баскетболе и Андреева в теннисе, является случайным совпадением.

Лифинцев поделился своим взглядом на феномен успеха молодых спортсменов, подчеркнув, что быстрый взлет молодежи в спорте не является результатом определенной закономерности. Он считает, что внезапные победы молодых спортсменов — это случайность, не зависящая от заранее предусмотренных факторов.

Лифинцев также отметил, что звание «спортивного вундеркинда» не оказывает на него давления. Он подчеркнул, что важно концентрироваться на выполнении своей работы и не обращать внимания на ожидания окружающих. Такой подход позволяет ему развиваться естественно и наслаждаться процессом, не отвлекаясь на внешние оценки и ожидания.