Площадки для выгула собак появятся во всех районах Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился оборудовать в каждом районе города площадки для выгула собак. С таким поручением он обратился ко всем руководителям на местах, написал сайт Ura.ru.
Свою инициативу Орлов пояснил тем, что многие имеющиеся пространства до сих пор не являются общедоступными.
«В следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал градоначальник.
Во многих районах Екатеринбурга уже имеются площадки для выгула, в некоторых местах их число доходит до девяти штук. При этом жители города активно участвуют в инициативах по обустройству таких пространств.
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