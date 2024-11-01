Площадки для выгула собак появятся во всех районах Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился оборудовать в каждом районе города площадки для выгула собак. С таким поручением он обратился ко всем руководителям на местах, написал сайт Ura.ru .

Свою инициативу Орлов пояснил тем, что многие имеющиеся пространства до сих пор не являются общедоступными.

«В следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», — сказал градоначальник.

Во многих районах Екатеринбурга уже имеются площадки для выгула, в некоторых местах их число доходит до девяти штук. При этом жители города активно участвуют в инициативах по обустройству таких пространств.