Площадка «Виноград» станет гастрономической точкой притяжения ПМЭФ-2026

Одной из гастрономических и культурных точек притяжения ПМЭФ-2026 станет площадка «Виноград». Пространство объединит ведущие российские винодельни, тематические дегустации, мастер-классы и профессиональный диалог о развитии виноделия в России.

«Развитие отечественного виноделия сегодня напрямую связано с задачами укрепления продовольственного суверенитета, продвижения региональных брендов и раскрытия туристического потенциала субъектов Российской Федерации», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Площадка «Виноград» предоставит возможность для профессионального диалога между государством, бизнесом и отраслевым сообществом, поспособствует популяризации российской винодельческой продукции и формированию новых направлений внутреннего туризма.

Особое внимание уделят образовательному и просветительскому формату. На площадке состоятся мастер-классы и дегустационные сессии. Интеграция этой тематики в программу ПМЭФ отражает растущий интерес к развитию внутреннего туризма, креативной экономики и локальных брендов.