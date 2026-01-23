PLOS One: эксперты зафиксировали избыток соли в блюдах навынос

Специалисты из Университета Рединга обнаружили, что содержание соли в популярных блюдах навынос часто превышает заявленные в меню значения. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS One, сообщили «Известия» .

Ученые изучили 39 блюд, купленных в 23 заведениях Рединга. Из них 47% содержали больше соли, чем было указано. Наибольшие расхождения выявили в пасте, пицце и карри.

В некоторых порциях из независимых ресторанов обнаружилось более 10 граммов соли, тогда как рекомендуемая суточная норма для взрослого составляет шесть граммов.

По словам руководителя исследования, профессора Гюнтера Кюнле, точное указание соли в меню затруднено из-за различий в рецептуре и размере порций. Без лабораторных измерений данные часто носят ориентировочный характер.

Мясные пиццы оказались лидерами по содержанию соли — в среднем 1,6 грамма на 100 граммов продукта. Пасты содержали в среднем 7,2 грамма соли на порцию, а в некоторых случаях — до 11,2 грамма. В блюдах карри уровень соли варьировался от 2,3 до 9,4 грамма.