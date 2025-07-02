«Плод бурной фантазии». В Monochrome ответили на слухи о долгах по налогам

Сообщения о накопленных долгах по налогам российского бренда Monochrome не имеют под собой никаких оснований. Об этом в комментарии 360.ru заявил владелец и генеральный директор компании Николай Богданович.

Так он прокомментировал сообщения Telegram-канала Mash, что фирма не заплатила налогов на 60 миллионов рублей.

«Если выражаться более официально, информация не имеет ничего общего с действительностью. Написанное является плодом чьей-то бурной фантазии», — заявил Богданович.

Авторы Mash без ссылки на какой-либо источник привели данные финансового отчета Monochrome, из которого следует, что выручка компании в 2024 году составила 1,9 миллиарда рублей. Из них 400 миллионов якобы пришлось на чистую прибыль. При этом в сообщении указали, что бренд не заплатил 60 миллионов рублей налогов.

При этом авторы назвали дизайнера и жену владельца бренда Алисию Боху основательницей Monochrome, но на самом деле Богданович является единственным создателем и владельцем бренда, который запустил в 2015 году. Супруга присоединилась на год позже.

В начале мая этого года магазин угодил в крупный скандал, когда в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что торговая точка на Большой Дмитровке закроется на время парада Победы и это непременно скажется на работе бизнеса. Подписчиков возмутил тон поста, на что они получили не менее резкие ответы. В результате в скандал вмешался Богданович, который публично принес извинения.