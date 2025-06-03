Племянница Жириновского обжаловала решение суда по иску к сыновьям политика

Племянница экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Елена Листопадова не смирилась с проигрышем сыновьям политика в суде и подала апелляционную жалобу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — подтвердили представители суда.

Ответчики по иску Листопадовой — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, являющиеся сыновьями политика.

Листопадова требовала признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Судебная тяжба длится с 2022 года. Истцом по делу выступает еще одна родственница Жириновского — Наталья Соколова.

В начале мая столичный суд отказал женщинам в удовлетворении исковых требований. Суд встал на сторону сыновей политика, а не истиц, требующих истребовать имущество из чужого незаконного владения и его возврата в наследственную массу, писал RT.