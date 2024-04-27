Плавное снижение курса рубля запланировали в России | 360°

Общество 27 апреля 2024, 10:40 Плавное снижение курса рубля запланировали в России «Ведомости»: МЭР ожидает снижения курса рубля на 50 копеек каждый месяц РИА «Новости»

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Министерство экономического развития запланировало, что рубль по отношению к доллару будет слабеть на 50 копеек каждый месяц до конца 2024 года. В декабре курс составит порядка 98,1 рубля за доллар. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2025–2027 годы.

Согласно прогнозу, в мае должно начаться снижение курса российской валюты. Ожидается, что он будет в районе 94,6 рубля, чтобы уже к сентябрю достигнуть отметки 94,4 рубля. По итогам года средний курс доллара окажется на значении 94,7 рубля.

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В следующем году рубль также продолжит слабеть, но менее резко. В четвертом квартале 2025 года курс составит порядка 99 рублей, а инфляция сократится до целевого значения в 4%.

В марте Центральный банк России в очередной раз продлил ограничение на снятие иностранной наличной валюты. Теперь оно рассчитано до 9 сентября 2024 года.