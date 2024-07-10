Платные парковки появятся у «Острова фортов» в Кронштадте
Две платные автостоянки планируется организовать в районе парка «Остров фортов» в Кронштадте. Об этом сообщил сайт Piter.TV.
Стоимость часа парковки составит 100 рублей. Стоянки появятся на Цитадельском шоссе и Цитадельской дороге и будут рассчитаны на 163 и 152 парковочных места соответственно.
Ранее директор «Городского центра управления парковками» Михаил Кудрявцев сообщил, что стоянки около «Острова фортов» смогут вместить 600 автомобилей.
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