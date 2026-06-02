Платформа «Урбан Хаб» опубликовала программу со спикерами в рамках ПМЭФ-2026

Центральной темой платформы «Урбан Хаб» на ПМЭФ-2026 станет «Эволюция городов». В рамках деловой программы обсудят переход от количественного роста к качественной трансформации городской среды, где ключевую роль играют комфорт человека, современные технологии, инфраструктура и устойчивое развитие.

Четыре дня участники будут говорить о пространственном развитии России, цифровой трансформации и применении ИИ в градостроительстве. Они также затронут темы инженерной инфраструктуры, кадрового потенциала строительной отрасли, создания новых городских центров и туристических территорий и рассмотрят современные механизмы привлечения инвестиций в девелопмент.

Одним из ключевых участников деловой программы станет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также заместители министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин и Алексей Ересько, заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Тюменской области Александр Моор, представители международных организаций, институтов развития, крупнейших девелоперских компаний и экспертного сообщества.

Особое внимание уделят стратегической сессии «Эволюция городов: лидеры о развитии», в которой примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, представители международных организаций и бизнеса. Собравшиеся обсудят новые подходы к развитию городов, повышение качества жизни, цифровизацию и эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества.