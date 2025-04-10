Платформа МОШЕЛОВКА.РФ предупредила россиян о мошенничестве со счетчиками

Куратор платформы МОШЕЛОВКА.РФ Алла Храпунова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что мошенники, представляясь сотрудниками сферы ЖКХ и бытовых услуг, просят у россиян коды из СМС для доступа к «Госуслугам».

Злоумышленники убеждают граждан в необходимости замены счетчиков и предлагают установить их бесплатно по государственной программе поддержки. Чтобы записаться на установку или подтвердить право на льготы, жертву просят сообщить код из СМС. Также мошенники побуждают перейти по ссылке для установки нового электрического «умного» счетчика.

Кроме того, преступники обманывают людей под предлогом замены домофонов в подъездах. Они заявляют о необходимости подтвердить замену, перекодировать домофон или предоставить информацию о количестве ключей. В таких случаях также требуется код из СМС.

Эксперт призвала не сообщать коды и не переходить по ссылкам от незнакомцев. Если звонят с неожиданной информацией, нужно положить трубку и самостоятельно ее проверить.