Платформа Likee удалила аккаунт пристававшего к детям блогера | 360°

Общество 28 апреля 2024, 16:05 Платформа Likee удалила аккаунт пристававшего к детям блогера Мизулина сообщила о блокировке профиля пристававшего к детям блогера в Likee Satyajit Shaw / Global Look Press

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Модераторы социальной сети Likee удалили аккаунт 29-летнего мужчины после сообщения руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Блогер призвал детей присылать ему неприличные видео. Об этом общественница написала в своем Telegram-канале.

Внимание на блогера, который в прямом эфире общался с маленькими девочками и уговаривал их прислать ему неприличные кадры, Мизулина обратила внимание в минувшую субботу, 27 апреля.

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Она заявила, что обратится в Следственный комитет с просьбой провести проверку публикуемого мужчиной контента.

Мизулина подчеркнула, что модераторы Likee не только пропустили, но и подняли в рекомендации контент скандального блогера. Профиль мужчины социальная сеть удалила на следующий день.

По заявлению главы Лиги безопасного интернета томские полицейские задержали латвийского рэпера Роберта Плаудиса, выступающего под псевдонимом Платина, прямо во время концерта в клубе Face. Общественница просила проверить тексты исполнителя на предмет пропаганды наркотиков.