Платформа «Консоль»: статус самозанятого можно оформить онлайн

Самозанятым можно не выходить из дома, чтобы зарегистрироваться. Оформить статус можно онлайн через приложение «Мой налог» или на «Госуслугах». Об этом сообщил основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Михаил Провизион в беседе с РИАМО .

Получив официальный статус, человек может законно сотрудничать с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и компаниями. Привлечь клиентов помогут рекламные каналы, например реклама у блогеров, объяснил эксперт.

По его словам, все договоренности с заказчиками нужно подтверждать документами — договорами и актами выполненных работ. Для получения оплаты подойдет обычная дебетовая карта. Когда деньги поступят, в приложении «Мой налог» сформируется чек, который необходимо передать клиенту. Кассовый аппарат не требуется, добавил «ФедералПресс».