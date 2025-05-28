Плата за капитальный ремонт увеличится в Нижегородской области

В Нижегородской области с 1 июля произойдет плановое повышение платы за капитальный ремонт — сумма вырастет на 4,5%. Об этом стало известно 26 мая в ходе заседания комитета Законодательного собрания по вопросам ЖКХ и ТЭК, передает НИА «Нижний Новгород» .

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк заявил, что размер увеличения составит от 8,36 до 13,38 рублей за квадратный метр. Это будет зависеть от технического состояния дома, его оснащенности и расположения, сообщил сайт kp.ru.

По мнению эксперта, экономически обоснованный ежемесячный взнос должен составлять 38,84 рубля за квадратный метр.

На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта в более чем двух тысячах многоквартирных домов. На эти цели выделено около девяти миллиардов рублей.