Плата за капитальный ремонт увеличится в Нижегородской области
В Нижегородской области с 1 июля произойдет плановое повышение платы за капитальный ремонт — сумма вырастет на 4,5%. Об этом стало известно 26 мая в ходе заседания комитета Законодательного собрания по вопросам ЖКХ и ТЭК, передает НИА «Нижний Новгород».
Генеральный директор Фонда капитального ремонта Дмитрий Гнатюк заявил, что размер увеличения составит от 8,36 до 13,38 рублей за квадратный метр. Это будет зависеть от технического состояния дома, его оснащенности и расположения, сообщил сайт kp.ru.
По мнению эксперта, экономически обоснованный ежемесячный взнос должен составлять 38,84 рубля за квадратный метр.
На 2025 год запланировано проведение капитального ремонта в более чем двух тысячах многоквартирных домов. На эти цели выделено около девяти миллиардов рублей.