Пластический хирург Соцкий: процесс изменений после вмешательства затягивается в ряде случаев на год

Пластический хирург Лев Соцкий в разговоре с изданием NEWS.ru предупредил, что иногда процесс изменений после вмешательства может затягиваться на месяцы и даже на год.
Эксперт пояснил, что сразу после операции пациент может видеть результат лишь на 80%. Через три-четыре дня после вмешательства у человека усиливаются отеки. У него может складываться ощущение, что все идет не так.
«Отеки — естественная реакция организма. Они уходят в течение одного-двух месяцев», — уточнил Соцкий.
На результат могут влиять как стабильность веса, так беременность и другие факторы, добавил хирург.
РЭО: оплатить долг за вывоз ТКО можно будет через «Госуслуги»
Почтовые ящики отремонтировали в 500 подъездах Подмосковья с начала года
Спортсмены из Чехова стали призерами областного турнира по легкоатлетическому кроссу
Новый эндокринологический центр открыли в Одинцове
Акция «Марш кремлевских курсантов» прошла вблизи мемориала в Волоколамске
ФНС заблокировала счета компании Аниты Цой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте