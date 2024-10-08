Пластический хирург Соцкий: процесс изменений после вмешательства затягивается в ряде случаев на год

Пластический хирург Лев Соцкий в разговоре с изданием NEWS.ru предупредил, что иногда процесс изменений после вмешательства может затягиваться на месяцы и даже на год.

Эксперт пояснил, что сразу после операции пациент может видеть результат лишь на 80%. Через три-четыре дня после вмешательства у человека усиливаются отеки. У него может складываться ощущение, что все идет не так.

«Отеки — естественная реакция организма. Они уходят в течение одного-двух месяцев», — уточнил Соцкий.

На результат могут влиять как стабильность веса, так беременность и другие факторы, добавил хирург.