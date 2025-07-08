Пластический хирург Леликов рассказал о моде на «кукольные» носы среди девушек

Ринопластика — это операция, цель которой изменить форму и строение носа. Чаще всего ее выбирают по косметическим соображениям, однако существуют медицинские показания, когда ринопластика необходима для устранения дефектов. Ведущий пластический хирург Андрей Леликов в беседе с ИА RuNews24.ru утверждает, что ринопластика широко востребована как среди женщин, так и среди мужчин, причем возраст пациентов колеблется от 18 до 50 лет.

Форма носа постоянно меняется в зависимости от культурных предпочтений. Несколько десятилетий назад популярной была форма аккуратного носа, сильно не выделяющегося на лице. Современные стандарты красоты предлагают небольшие, слегка приподнятые и «кукольные» носы, особенно среди молодежи женского пола. Женщины старше 40 лет предпочитают более скромные вмешательства, фокусируясь на устранении небольших недостатков, таких как горбинка или массивный кончик носа.

Помимо косметических потребностей, ринопластика нередко связана с улучшением дыхательной функции. Многие пациенты страдают от нарушений носового дыхания, вызванных искривленной носовой перегородкой. В таких случаях помощь оказывает не только пластический хирург, но и ЛОР-врач, обеспечивая комплексный подход к лечению.

Процесс реабилитации после ринопластики отличается большей длительностью по сравнению с другими видами пластических операций. Это объясняется особенностью строения носа: мягкие ткани минимальны, и костно-хрящевые структуры находятся близко к поверхности кожи. Следствием этого является длительное сохранение отеков, которые постепенно проходят в течение нескольких месяцев.