Пластический хирург Катков посоветовал молодым пациенткам спейслифтинг

В молодом возрасте используются малотравматичные методы для сохранения молодости. Для достижения оптимальных результатов применяются щадящие техники с минимальным периодом восстановления. Об этом рассказал пластический хирург Александр Катков в беседе с сайтом «Страсти».
Он посоветовал обратить внимание на спейслифтинг, предполагающий минимальное отслаивание кожных покровов. Работа ведется непосредственно с глубокими тканями, что позволяет восстановить очертания лица без излишнего натяжения кожи.
Еще один вариант для молодых пациенток — эндоскопический лифтинг. Он обеспечивает продолжительный результат за счет перераспределения мягких тканей в верхних и средних зонах лица, пояснил врач.
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