Пластический хирург Катков посоветовал молодым пациенткам спейслифтинг

В молодом возрасте используются малотравматичные методы для сохранения молодости. Для достижения оптимальных результатов применяются щадящие техники с минимальным периодом восстановления. Об этом рассказал пластический хирург Александр Катков в беседе с сайтом « Страсти ».

Он посоветовал обратить внимание на спейслифтинг, предполагающий минимальное отслаивание кожных покровов. Работа ведется непосредственно с глубокими тканями, что позволяет восстановить очертания лица без излишнего натяжения кожи.

Еще один вариант для молодых пациенток — эндоскопический лифтинг. Он обеспечивает продолжительный результат за счет перераспределения мягких тканей в верхних и средних зонах лица, пояснил врач.