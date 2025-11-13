Пластический хирург Катков назвал пьезоринопластику трендом 2026 года

Пластический хирург Александр Катков поделился с «Газетой.Ru» своим видением ключевых тенденций в эстетической медицине на 2026 год. Врач подчеркнул, что главной целью специалистов станет минимизация травматичности операций и достижение естественных результатов при сохранении индивидуальности пациентов.

Одним из новых трендов станет пьезоринопластика, которая постепенно вытесняет классическую ринопластику. Успех процедуры во многом зависит от высокой квалификации и опыта хирурга, привел слова специалиста сайт «Известия».

Также среди трендов Катков выделил спейслифтинг — инновационную методику омоложения. Она обеспечивает естественный результат без растяжения кожи и потери мимики.

Сохранит свою популярность и «пластика одного наркоза». Благодаря этому подходу пациенты смогут пройти несколько процедур за одну операцию, экономя время и снижая стресс для организма.

Эндоскопическое увеличение груди также продолжит набирать популярность. Это безопасный метод, который не оставляет видимых рубцов. Операция проводится через небольшой разрез в подмышечной впадине, что позволяет сохранить чувствительность и естественный вид груди.