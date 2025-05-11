Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике
Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике «Ай Кью Пластик»
Известный пластический хирург Тимур Хайдаров подал иск в Савеловский суд Москвы к собственной клинике «Ай Кью Пластик», речь в требованиях идет о трудовых отношениях. Об этом сообщило РИА «Новости».
Первую беседу по иску назначили на 29 мая.
Клиника «Ай Кью Пластик» год назад оказалась в центре скандала. Там прооперировали 36-летнего мужчину, который на следующий день после выписки почувствовал себя плохо и опять обратился в клинику, где ему вновь провели оперативное вмешательство.
Однако состояние мужчины снова ухудшилось, его госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и затем умер. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
Ранее стало известно, что норвежка чуть не умерла в клинике Хайдарова после липосакции. Операцию провел специалист клиники без высшего медицинского образования.