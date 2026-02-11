Пластический хирург Алексанян рассказал, что пациенты могут плакать после операции из-за стресса или от радости

Пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с NEWS.ru рассказал, что пациенты могут плакать после операции из-за стресса или от радости. Специалист объяснил, что такая реакция может быть связана с синдромом постоперационной адаптации, когда человек с трудом принимает свой новый образ.

По словам врача, пластическая операция — это всегда серьезный стресс для организма. Даже если пациент тщательно готовился к процедуре и был уверен в своем решении, сам факт хирургического вмешательства может вызвать сильные эмоции. После снятия повязки пациенты осознают, что они прошли через важный этап своей жизни, и это может быть связано с чувством уязвимости. Кроме того, слезы могут быть результатом глубокого эмоционального освобождения.

«Для многих пациентов операция — это не просто косметическая процедура, а исполнение мечты, к которой они шли многие годы», — сказал Алексанян.