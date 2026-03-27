Плановое заседание противопаводковой подкомиссии состоялось в администрации Нижнего Тагила

В администрации Нижнего Тагила прошло плановое заседание противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Встречу провел заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, сообщил tagilcity.ru .

Главной темой стала готовность городских служб к безаварийному пропуску весеннего половодья. По прогнозам специалистов, пик паводка в этом году ожидается в первой половине апреля.

С докладом о выполнении первоочередных мероприятий выступил исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты населения Эдуард Воробьев. Особое внимание уделялось комплексу превентивных мер. Спасательные подразделения уже завершили первый этап объездов и рейдов по потенциально подтапливаемым районам.