Пятый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» завершится в следующие выходные
Опера под открытым небом, дворянский быт XIX века и иммерсивный бал-маскарад. Пятый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» завершится 13–14 сентября в усадьбе «Кусково», где можно будет принять участие в мастер-классах, устроить пикник, а также насладиться игрой симфонического оркестра.
В течение сезона посетителям рассказывали об истории столицы, знакомили их с культурой, искусством и литературой дореволюционной России в интерактивных форматах. Всего организаторы запланировали около двух тысяч мероприятий более чем на 50 исторических площадках.
В Измайловском парке можно было узнать о быте дворян. Самых азартных учили аристократической игре — крокету.
«Я, на самом деле, когда впервые приехала на площадку, была очень удивлена атмосферой, удивлена тем, что тут очень много актеров, которые настолько хорошо вжились в роль, что ты идешь мимо и думаешь, как ты вдруг попал в XIX век», — рассказала посетительница фестиваля Елена.
Также в столице проходит интерактивный квест по историческим особнякам. В серии три истории: в одной из них необходимо спасти журналиста, попавшего в разлом времени; в другой — найти утраченную книгу; в третьей — разгадать загадки Старого Арбата. Эти задания можно выполнить до 30 октября в живом формате и до 30 ноября онлайн.
«Мы узнавали про каждую усадьбу, что здесь происходило в XIX веке, в начале XX века. И на тех событиях и людях, которые там жили, он и выстроен», — рассказала разработчица проекта Алсу Хайрутдинова.
В Петровском путевом дворце проходил иммерсивный спектакль по мотивам «Маскарада» Михаила Лермонтова. Всех желающих могли обучить танцевать полонез, вальс, мазурку и котильон. Гости становились частью истории и могли выбрать дальнейшее развитие событий из четырех вариантов: написанного самим автором и трех предложенных постановщиками.
В Царицыне исполняли произведения Верди, Глинки и Мусоргского. Завершится фестиваль неоклассикой под открытым небом в усадьбе «Кусково».