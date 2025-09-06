Пятый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» завершится в следующие выходные

Опера под открытым небом, дворянский быт XIX века и иммерсивный бал-маскарад. Пятый сезон фестиваля «Усадьбы Москвы» завершится 13–14 сентября в усадьбе «Кусково», где можно будет принять участие в мастер-классах, устроить пикник, а также насладиться игрой симфонического оркестра.

В течение сезона посетителям рассказывали об истории столицы, знакомили их с культурой, искусством и литературой дореволюционной России в интерактивных форматах. Всего организаторы запланировали около двух тысяч мероприятий более чем на 50 исторических площадках.

В Измайловском парке можно было узнать о быте дворян. Самых азартных учили аристократической игре — крокету.

«Я, на самом деле, когда впервые приехала на площадку, была очень удивлена атмосферой, удивлена тем, что тут очень много актеров, которые настолько хорошо вжились в роль, что ты идешь мимо и думаешь, как ты вдруг попал в XIX век», — рассказала посетительница фестиваля Елена.