Пятый канал: жалоба по делу певца Евгения Кунгурова будет направлена в СК России

Адвокат отца оперного певца, заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, Евгений Черноусов заявил, что жалоба по делу погибшего артиста будет подана в Следственный комитет России. Об этом сообщает «Пятый канал» .

Юрист пояснил, что они с отцом певца хотят, чтобы дело о смерти артиста расследовалось как убийство. Изначально смерть исполнителя была признана самоубийством, а затем дело переквалифицировано в доведение до суицида. Однако отец певца и его адвокат с такими выводами правоохранительных органов не согласны.

По словам Черноусова, они привели доказательства, согласно версии защиты, указывающие на убийство. Кроме того, они хотят возбудить уголовное дело по факту кражи имущества, принадлежащего Кунгурову. Среди пропавшего имущества — 14 концертных костюмов, двое часов, документы, два мобильных телефона.

Тело музыканта было найдено 8 апреля 2024 года в Москве. В апреле 2026 года было возбуждено дело о доведении до суицида. Потерпевшим признан отец певца.