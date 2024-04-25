Пятый канал: водителям, которые перевозят детей, категорически нельзя садиться за руль в состоянии стресса | 360°

25 апреля 2024, 16:02
Пятый канал: водителям, которые перевозят детей, категорически нельзя садиться за руль в состоянии стресса
Председатель общероссийской общественной организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая в беседе с Пятым каналом призывала водителей отказаться от поездок с детьми в состоянии стресса или сильной усталости.
Автомобилисты также должны следить за скоростным режимом и не отвлекаться на мобильный телефон во время движения. Детей в автомобильных креслах нужно обязательно пристегнуть, написал сайт «Аргументы и факты».
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По словам Кульбицкой, те несколько выигранных секунд времени на дороге не стоят возможных последствий.
Дети
Водители
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