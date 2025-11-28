Пятый форум «Лидеры инвестиций»: открытая площадка для обсуждения инвестиционных практик и рыночных процессов

30 ноября пройдет пятый форум «Лидеры инвестиций» — открытая площадка для обмена мнениями о текущей рыночной ситуации. Программа форума выстраивает мост между разными уровнями экспертизы. Для начинающих инвесторов это возможность сформировать целостное видение: от базовой логики фондового рынка до первых шагов в альтернативных направлениях. Опытным инвесторам форум дает возможность сравнить собственные подходы с практиками коллег, изучить редкие инструменты и выйти за рамки шаблонных дискуссий.

В форуме традиционно участвуют представители инвестиционных компаний, банков, финтех-сектора и бизнеса реального производства. В числе участников: Ирина Ахмадуллина («Деньги не спят»), Евгений Коган (Bitkogan), Владимир Жоков (частный инвестор), а также представители Банка России, Московской биржи, УК «Альфа-Капитал», БКС Мир инвестиций, ВТБ Регистратор, Займер, Банк ВТБ, НФК Сбережения, Точка Банк, ВсеИнструменты, АПРИ.

Дискуссии форума остаются сфокусированными на реальных кейсах и актуальной рыночной ситуации, что позволяет участникам не только расширять кругозор, но и получать практические ориентиры.

Возрастное ограничение: 16+