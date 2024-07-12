Пятигорск стал частью социального проекта «Гостеприимный город для всех»

В Пятигорске проверили доступность городской среды в рамках проекта «Гостеприимный город для всех». Социальные мероприятия проекта проходят в различных городах страны с 5 по 14 июля. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на главу Пятигорска Дмитрия Ворошилова.

Суть проекта заключается в том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детскими колясками, пожилые граждане, а также пользователи самокатов и велосипедов проходят по заранее подготовленному маршруту, отмечая наличие пандусов, поручней, пологих съездов, специальных парковок и других элементов доступной среды.

В Пятигорске участников сопровождали волонтеры. Гид рассказал им о достопримечательностях, истории и развитии курорта. После прогулки замечания и предложения передаются на рассмотрение городским и региональным организациям.