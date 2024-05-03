«Пятерочка»: домашний кулич с ингредиентами из СТМ сети выйдет вдвое дешевле | 360°

Общество 03 мая 2024, 13:45 «Пятерочка»: домашний кулич с ингредиентами из СТМ сети выйдет вдвое дешевле Pxhere

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Аналитики торговой сети «Пятерочка» проанализировали спрос на готовые куличи и выяснили, выгодно ли их готовить дома и как сделать процесс еще экономичнее. При самостоятельном приготовлении и выборе ингредиентов из собственных торговых марок сети кулич на праздничный стол обойдется практически в два раза дешевле.

Приготовление классического* кулича с изюмом и цукатами весом около 1,3 килограмма в домашних условиях, согласно данным Росстата, в конце апреля 2024 года обходилось в среднем в 418,5 рублей.

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В этом году разница между готовыми магазинными куличами и собственной домашней выпечкой еще существеннее. В среднем готовый кулич весом 650 граммов обойдется покупателям в 325 рублей. При пересчете на тот же вес приготовить кулич дома из товаров известных брендов можно за 205,3 рубля, а из СТМ сети — за 175,9 рубля или в 1,8 раза дешевле.

При этом готовые куличи также продолжают пользоваться популярностью и выручать тех, кто не планирует самостоятельно заниматься выпечкой. За две недели до Пасхи спрос на готовые куличи вырос по сравнению с аналогичным предпраздничным периодом прошлого года в 2,2 раза — уже сейчас их приобрели более 225 тысяч штук.

Расчеты проведены по состоянию на апрель 2024 года.

*Ингредиенты классического рецепта: мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, сметана, изюм, цукаты. Итоговый вес кулича составляет ~ 1,3 килограмма.