«Пятерочка»: домашний кулич с ингредиентами из СТМ сети выйдет вдвое дешевле | 360°

03 мая 2024, 13:45
«Пятерочка»: домашний кулич с ингредиентами из СТМ сети выйдет вдвое дешевле
Аналитики торговой сети «Пятерочка» проанализировали спрос на готовые куличи и выяснили, выгодно ли их готовить дома и как сделать процесс еще экономичнее. При самостоятельном приготовлении и выборе ингредиентов из собственных торговых марок сети кулич на праздничный стол обойдется практически в два раза дешевле.
Приготовление классического* кулича с изюмом и цукатами весом около 1,3 килограмма в домашних условиях, согласно данным Росстата, в конце апреля 2024 года обходилось в среднем в 418,5 рублей.
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В этом году разница между готовыми магазинными куличами и собственной домашней выпечкой еще существеннее. В среднем готовый кулич весом 650 граммов обойдется покупателям в 325 рублей. При пересчете на тот же вес приготовить кулич дома из товаров известных брендов можно за 205,3 рубля, а из СТМ сети — за 175,9 рубля или в 1,8 раза дешевле.
При этом готовые куличи также продолжают пользоваться популярностью и выручать тех, кто не планирует самостоятельно заниматься выпечкой. За две недели до Пасхи спрос на готовые куличи вырос по сравнению с аналогичным предпраздничным периодом прошлого года в 2,2 раза — уже сейчас их приобрели более 225 тысяч штук.
Расчеты проведены по состоянию на апрель 2024 года.
*Ингредиенты классического рецепта: мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, сметана, изюм, цукаты. Итоговый вес кулича составляет ~ 1,3 килограмма.
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