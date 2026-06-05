Пять улиц обновят в Пресненском районе Москвы этим летом

Этим летом в Пресненском районе Москвы запланирован комплексный ремонт пяти улиц. Работы охватят улицу Сергея Макеева, Малую Грузинскую, Пресненский Вал, а также Ножовый и Малый Предтеченский переулки, сообщил сайт «Москва.ру» .

Дорожники проведут замену асфальтового покрытия и нанесут свежую разметку. В пешеходных зонах появятся лавочки и навигационные стелы.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, особое внимание будет уделено освещению. На улицах установят энергоэффективные фонари, а нерегулируемые переходы оснастят контрастными опорами. Это сделает «зебру» и пешеходов более заметными для водителей в темное время суток. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядками для гаджетов и камерами видеонаблюдения.

На финальном этапе на всех обновленных улицах проведут озеленение. Эти меры направлены на создание комфортной и безопасной среды для всех участников дорожного движения, а также удобных маршрутов к жилым домам, социальным и транспортным объектам.