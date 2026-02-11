Пять тонн шишек сосны и ели собрали в Ленобласти для восстановления лесов

В Ленинградской области завершилась кампания по заготовке лесосеменного сырья. Собрано пять тонн шишек сосны и ели, сообщил Ivbg.ru .

Заготовкой занимались арендаторы лесных участков и сотрудники лесничеств. В основном работа шла на лесосеменных плантациях, селекционных объектах и постоянных участках, где выращивают шишки. Собранное сырье отправили на переработку.

Три тонны из пяти собранных — «улучшенные» семена. Они будут использованы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в теплицах Лужского центра, добавил «Петроград».