Пять пожаров потушили в Кировской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 7 мая, в Кировской области зарегистрировано пять возгораний. Об этом newsler.ru проинформировало региональное управление МЧС.

Пожары произошли на открытой территории в нескольких местах: в Вятских Полянах (садовое товарищество «Южный»), в Малмыжском районе вблизи автодороги Киров — Вятские Поляны, в селе Шурма Уржумского района и в Омутнинске на улице 30 лет Победы. В деревне Пуга Нолинского района огонь охватил бесхозное здание.

Кроме тушения пожаров, сотрудники МЧС занимались устранением последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. В Кирове на улице Кольцова столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В Зуевке на улице Кирова произошло столкновение легковых машин. На 877-м километре трассы Р-243 в Афанасьевском районе легковой автомобиль съехал в кювет. Аналогичные ситуации случились в Кирово-Чепецком районе у поворота на деревню Баи и в селе Мари-Малмыж Малмыжского района.